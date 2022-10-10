شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر: عرفت معلومات لأول مرة أثناء تقديمى سلسلة "أم الدنيا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة الكبيرة سوسن بدر أن محمود رشاد مؤلف ومخرج المسلسل الوثائقي "أم الدنيا" أخذ وقت حوالى 3 سنوت في تنفيذ المشروع الذى تحمست له منصة WATCH IT ودعمونا إلى تنفيذه بشكل يليق بتاريخ الحضارة المصرية العريقة.

وأضافت خلال لقائها مع تليفزيون ”الخليج 365” مع الزميل مصطفى القصبي مشروع "أم الدنيا" من أفضل الأعمال التي قدمتها في مشوارى، ولم أكن على علم بكمية المعلومات التي قدمت في المسلسل، مشيرة أنها تعرفت على معلومات لأول مرة أثناء تقديمها العمل التي بذلت من خلاله مجهود كبير من خلال السفر إلى أكثر من مكان .

شارك في صناعة السلسلة لجنة ضمت عدد كبير من علماء المصريات والتاريخ المصري الحديث بجانب لجنة من المتخصصين في مجالات مختلفة لمراجعة كافة المعلومات والسياقات التاريخية التي وردت في السلسلة وذلك لضمان تقديم عمل توثيقي هو الأول من نوعه الذي يسرد تاريخ مصر مروراً بكل الحضارات. السلسلة أيضاً هي جزء من مشروع كبير تتبناه منصة WATCH IT لانتاج وثائقيات عن الدولة المصرية بشكل محترف وعلمي.

ويستضيف أم الدنيا الذي تقدمه الفنانة القديرة سوسن بدر على مدار حلقاته عدد من الاساتذة في علم المصريات كالدكتورة ياسمين الشاذلي الحاصلة على الدكتوراة في علم المصريات من جامعة چونز هوپكنز بالولايات المتحدة الامريكية، والدكتورة سحر سليم استاذة الاشعة بكلية الطب جامعة القاهرة وعضو مشروع المومياء التابع لوزارة السياحة والآثار المصرية، والدكتور مصطفى محمد الصغير مدير عام آثار الكرنك والمشرف العام على طريق الكباش وأيضا عالمة المصريات المؤرخة Hourig Sourouzian عضو مراسل في معهد الآثار الألماني. عضو في ايكوموس أرمينيا، ومتخصصة في الفن المصري وخاصة النحت المصري. تدير "مشروع ترميم معبد ممنون وأمنحتب الثالث" في الأقصر تحت رعاية وزارة الآثار المصرية، ومعهد الآثار الألماني. سلسلة أم الدنيا من كتابة وإخراج محمود رشاد وتعرض حلقاتها يوم الخميس من كل أسبوع حصرياً على منصة WATCH IT من خلال تطبيقها أو موقعها على الانترنت.