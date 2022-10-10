شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان الهندى "أنيل كابور" بصحبة زوجته فى معبد الدير البحرى بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للاستعلامات عن اختيار دار أزياء ستيفانو ريتشي العالمية، لمعبد الدير البحري، الذي شيدته الملكة حتشبسوت في أحضان جبل القرنة التاريخي بالبر الغربي لمدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر قبل قرابة 3500 عام، ليكون مسرحا للاحتفال باليوبيل الذهبي للدار، التي انطلقت عروضها من مدينة فلورنسا الإيطالية عام 1972.

حضر الاحتفال قرابة 350 شخصية ما بين ساسة وفنانين ومصممي أزياء ورؤساء تحرير صحف من مختلف بلدان العالم، بجانب وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، بالإضافة للفنان الهندي الشهير "أنيل كابور" وزوجته.

جدير بالذكر أن قدماء المصريين اول من عرفوا صناعة الغزل والنسيج والصوف وقاموا بصبغه وصنعوا منه ملابسهم الدنيوية واللفائف الجنائزية للمومياوات، كما برعوا في استخدام الحرير.

هذا الفن ارتبط بكبار المعبودات، وعلى رأسهن المعبودة نيت ربة مدينة ساو (صالحجر)، والمعبودة تايت التي ذكرتها متون الأهرام على أنها أم الملك المتوفي والمسؤولة عن غزل ملابسه.

كما ارتبط "رع" و"حورس" بالكتان، وعثر "بتري" على ثوب من الكتان يرجع لفترة عصور ما قبل التاريخ بالجيزة، وهو أقدم قطعة قماش تم غزلها ونسجها (محفوظة بمتحف بتري للآثار بلندن).