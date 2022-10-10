شكرا لقرائتكم خبر عن "غدارة" أحدث أغانى مصطفى شوقى بتوقيع نصر محروس وعزيز الشافعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح نصر محروس، بعد غدٍ الأربعاء، أولى أغانى ألبوم المطرب مصطفى شوقى بعنوان "غدارة" كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أمين نبيل هندسة صوتية أمير محروس وإشراف هانى صليب، وهى الأغنية الأولى من الألبوم الذى يحمل نفس اسم الأغنية "غدارة" على أن يتم طرح باقى أغانى الألبوم على فترات بشكل متتالى.



نصر محروس ومصطفى شوقى

وقال المخرج والمنتج نصر محروس عن وفاة والدة: "اتغيرت بعد موت أبويا، وهو سبب إني أسامح بهاء سلطان وأضحي بفلوس كتير".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان أبو طالب، عبر برنامجها بالخط العريض، المذاع على قناة الحياة،: الخط العريض ليا هو أبويا وأمى وعبد الحليم حافظ، والدى علمنى أزاى أحب الكلمة ويعنى أيه أغنية، وكان بيعد ويوزع لمحمد قنديل ومحرم فؤاد ومنتج لحاجات شعبى كمان وكذلك ذكر وقرآن، وكنت معاها ولميت خيوط كبيرة معاها فى المهنة، وبعد وفاة بابا حاجات كتيرة عندى تغيرت جوايا وخلانى اشوف حاجات بتفكير مختلف وكنا مرتبطين قوى مع بعض".

وتابع نصر محروس: "أغنية بهاء سلطان "تعالى ادلعك"، لما ظروف حصلت وبعدها ابتديت أراجع لحياتى فى الحال وأول حاجة عملتها تنازلت عن عقد بهاء مع بهاء سلطان وعارف ليا فلوس كتير ولكن تنازلت عن حقوقى كلها وعن طيب خاطر وعشان الدنيا تمشى، وأغنية تعال ادلعك أغنية الصلح ما بينا، وتقابلنا واخترت أغنية وصالحتوا بيها، وعملنا الأغنية بعود وطبلة ونابعة من حب الناس".