الفنانة إيمان أيوب تحتفل بزفاف إبنتها على لاعب الزمالك.. جمالها يخطف الانظار

كتب امير فتحي في الاثنين 10 أكتوبر 2022 05:47 مساءً - تعد الفنانة إيمان أيوب إحدى الفنانات اللاتي لمعن في حقبة التسعينات ومطلع الألفية الجديدة وله العديد من المسلسلات الهامة التي جعلتها من معشوقات الجماهير في تلك الحقبة الزمنية.

أعلنت الفنانة إيمان أيوب خطوبة ابنتها عائشة على لاعب نادي الزمالك للكرة الطائرة سيف عابد، في حفل عائلي خاص بحضور الأهل والأقارب والأصدقاء وجميعهم من داخل الوسط الفني.

إيمان شاركت جمهورها صور حفل الخطوبة، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع «إنستجرام» قائلة: “تم بحمد الله وفضله قراءة فاتحة ابنتي عائشة”.

وتابعت: “طالبة تالتة إعلام الأكاديمية البحرية على نجم الزمالك الجميل، سيف عابد، بحضور الأهل والأقارب، اللهم بارك واحفظهم يا رب، اللهم بارك عليهم واجمعهم في الخير يارب”.

واستعرضت إيمان ايوب قائمة حضور الحفل ومن بينهم زوجها المهندس الاستشاري ا ياسر الحسيني، والمخرج تامر سامي والد العروس عائشة وعمها المخرج ياسر سامي

وأضافت: والمونتير والمخرج محمد النحاس وزوجته دينا ايوب اختي، ومؤلف الاغاني احمد المالكي وزوجته الاعلامية ماهيتاب سامي عمتها

والمخرج الكبير طارق سامي، وجدة عائشة مدام مني زوجة المخرج الكبير محمد سامي جد عائشة، ووالد العريس حسن عابد وزوجته رانيا وابنتهم الجميلة سابين نجمه الكره الطائرة للفتيات.

وانهالت التعليقات على الفنانة والمباركات بينما علق البعض: اتنين اخوات سبحان الله.. بنتك دي ولا أختك.

آخر أعمال إيمان أيوب

يذكر أن الفنانة إيمان أيوب غابت لفترة طويلة عن الأضواء للتفرغ لتربية ابنتها عائشة، وعادت هذا العام وشاركت ببطولة “مسلسل نقل عام” 2022

مع مجموعة من النجوم منهم محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، إيمان أيوب، عابد عناني، نهلة سلامة، هايدى رفعت، نور خالد النبوي، هاجر الشرنوبي، أميرة أديب، ومحمد الصاوي وغيرهم، من تأليف وليد خيري وإخراج عادل أديب وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

من هي إيمان أيوب؟

إيمان أيوب خريجة «المعهد العالي للفنون المسرحية» بدأت مسيرتها الفنية من خلال أعمال المسرح وتدربت مع فنانين كبار مثل سمير غانم وسناء يونس واكتسبت خبرة كبيرة منهم، ثم انطلقت من مسلسل “حياة الجوهري” ليحقق أداؤها التلقائي جماهيرية كبيرة لم تتوقعها وأهلها ذلك للمشاركة في مسلسل “عيش أيامك ” لتؤكد من خلاله أن لديها من الإمكانات الفنية ما يجعلها قادرة على تقديم أصعب الأدوار بفضل موهبتها، ورغم النجاح الذي وصلت إليه إلا أنها اختفت عن الساحة الفنية لفترة مبررة غيابها بانشغالها بحياتها وأسرتها الجديدة، لكنها عادت مرة أخرى.

يذكر أن إيمان أيوب بدأت حياتها الفنية الفعلية من خلال مسلسل “حياة الجوهري” مع النجمة يسرا، ونيرمين الفقي، ورامز جلال، وجيهان فاضل، والمؤلف محمد جلال عبد القوى، والمخرج وائل عبد الله، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، وتعتبره تميمة الحظ بالنسبة لها، ومن بعده انطلقت فنيًا، وقدمت العديد من الأعمال الدرامية وبعض الأفلام السينمائية.

تصريحات إيمان أيوب

صرحت إيمان أيوب أنها كأم يجب عليها أن تهتم ببيتها وزوجها وابنتها (عائشة) بنفس القدر الذى تهتم فيه بعملها وفنها، وأضافت أن طموحها في عالم الفن كبير، خاصة في السينما، ولكنها لا تجد نفسها في نوعية الأفلام التي كانت تقدم في السنوات الماضية، و لديها تحفظات عليها، مشيرة إلى أن هناك أفلامًا كثيرة عرضت عليها ولكنها لم تجد نفسها فيها، ورأت أنها لن تضيف لها شيئا، بل ستسحب من رصيدها في الدراما وستقلل من احترام الجمهور لها.

قالت الفنانة إيمان أيوب إنها سعيدة بما وصلت إليه في عالم الفن، وراضية عن نفسها، ولم تفكر يومًا في أن زملاءها الذين بدأوا معها مشوار الفن أصبحوا الآن نجوما، وهى لم تحقق حتى الآن نفس ما حققوه من شهرة ونجومية.

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