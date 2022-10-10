كتب امير فتحي في الاثنين 10 أكتوبر 2022 05:47 مساءً - نشر حساب “عديلة” على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” صورة للفنانة السورية أصالة من مراحل عمرية مختلفة توضح تغير شكلها وملامحها على مدار السنين . وجاء ذلك على خلفية إطلالات أصالة الأخيرة وتغير ملامح وجهها بشكل كبير بعد إجرائها لعملية تجميل والتي جعلتها تشبه الفنانة بلقيس والفنانة بسمة بوسيل كما أشار المتابعون . وعلق أنس نصري شقيق أصالة على تلك الصورة وظهورها بشكل أصغر كلما تقدمت بالعمر قائلا: “ماما طول الوقت ونحنا صغار ماسكتلنا جملة روح الله لا يكبرك وروحي انتي الله لا يكبرك، شكلها مشيت مع أصولهة منيح هالدعوة” .

كانت هذه تفاصيل خبر أنس نصري يعلق على إطلالات شقيقته أصالة الأخيرة: “ماما دعتلا الله لا يكبرك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.