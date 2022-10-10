شريف منير يجتمع بأبنائه وأحفاده وغياب زوجته

كتب امير فتحي في الاثنين 10 أكتوبر 2022 05:47 مساءً - شاركت الفنانة والإعلامية أسما شريف منير متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” مجموعة من الصور تجمعها بعائلتها خلال تواجدهم بأحد الأماكن العامة . وظهرت في الصور أسما شريف منير في الصورة برفقة والدها الفنان شريف منير وأحفاده وشقيقتها فريدة وشقيقها وزوجته . فيما غابت الفنانة لورا عماد زوجة شريف منير عن الظهور معهموهو ما يؤكد على وقوع الانفصال بينهما . وكانت قد خرجت لورا عماد منذ فترة بمنشور لها هاجمت من خلاله إبنتيها (فريدة وملك) بسبب عدم سؤالهما عنها مشيرة إلى انفصالها عن شريف منير وبقاء أولادهما معه .

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