بعد إعلان إصابتها بسرطان الثدي من الدرجة الثالثة .. أول تعليق لدينا حايك

كتب امير فتحي في الاثنين 10 أكتوبر 2022 05:47 مساءً - خرجت الفنانة اللبنانية دينا حايك بتغريدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” في التعليق الأول لها بعد إعلان إصابتها بمرض سرطان الثدي .

كتبت دينا حايك في تغريدتها: “الحمدلله على كل شي .. بالحياة بنعدى بكتير تجارب وصعوبات بس الأهم أنه نرجع نوقف ونكمل” .

كما ظهرت “حايك” في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لبرنامج “عرب وود” على انستجرام في أول ظهور بعد إعلان هذا الخبر وذلك أثناء مشاركتها في ندوة تحت عنوان الكشف المبكر لسرطان الثدي والتي نظمتها جمعية ريتلو في بيروت .

وفي سياق آخر حرص عدد من نجوم الفن في لبنان على تقديم رسائل الدعم والمساندة للفنانة اللبنانية دينا حايك وذلك بعد إعلان اصابتها بسرطان الثدي .

وجاء من بين هؤلاء الفنانين، الفنانة نادين نسيب نجيم التي كتبت في رسالتها إلى دينا حايك: “سلامة قلبك وأتمنالك الشفاء العاجل وخليكي قوية وإيجابية لتتغلبي على المرض .. الله يحميكي ويكون معك” .

لترد عليها الفنانة دينا حايك قائلة: “حبيبتي نادين الله يسلمك .. معك حق، أهم شي الإنسان يضل إيجابي وما يضعف وأنت مرقتي بظروف صعبة وتخطيتيها بقوتك وإيمانك” .

فيما قالت الفنانة كارول سماحة: “حبيبتي دينا محبة الناس معِك، أنت قويّة وحلوة مثل الحياة اللي بتلبقلِك .. إن شاء لله مرحلة صعبة ورح تقطع وكلنا ناطرينك ترجعيلنا بالسلامة” .. وعلقت “حايك”: “حبيبتي كارول وأنت الحياة بتلبقلك ونجمة كبيرة منشوف حالنا فيها” .

وكانت قد كشفت مجلة الجرس خلال الساعات الماضية عن إصابة الفنانة دينا حايك بسرطان الثدي من الدرجة الثالثة منذ 6 أشهر .. ونشرت عدة صور لها أثناء تلقيها العلاج الكيماوي في المستشفى والتي تخضع له بشكل أسبوعي .