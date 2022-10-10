شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عياش يدعم مواطنته دينا حايك: "ترجعلنا أقوى مما كنتِ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنى النجم رامى عياش، للفنانة دينا حايك الشفاء العاجل، بعد إصابتها بسرطان الثدى، وكتب رامى عياش، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "صديقتي دينا بعرف بهيدا الوقت بالذات كيف الجمرة بتحرق بس بمحلها، وكتار بالهم بالأقاويل وصغائر الأمور إلا أنه صحتك هى أهم شيء، وتقومي بالسلامة، وترجعيلنا أقوى من ما كنتي هو المهم، بعرفك قوية دعاءنا أنا وعيلتي وكل اللي بيحبوكي بالشفاء العاجل".



رامى عياش

كما كتبت دينا حايك، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "الحمدلله على كل شي، بالحياة بنعدى بكتير تجارب وصعوبات بس الأهم أنه نرجع نوقف ونكمل".

وعانت الفنانة دينا حايك، في شهر أغسطس 2020 من حالة حزن شديدة لرحيل والدها، وكتبت على تويتر، وقتها" يا عمري يا بابا انشالله تكون نفسك بالسما الله يرحمك يا كل الدنيا انت"، وظهور دينا حايك على السوشيال ميديا قليل ولكن بعد إعلان إصابتها بسرطان الثدى، حرصت الرد على كل رسائل متابعيها اللذين تمنوا لها الشفاء العاجل.

الفنانة دينا حايك تبلغ من العمر 40 عاما، اسمها الحقيقي كوليت بوجرجس، اشتهرت في العالم العربي بصوتها العذب ، وقدمت أغاني حققت نجاحا كبيرًا من بينها: "سحر الغرام"، "ليه هنضيع"، "كتبتلك"، "تعا لقلبي"، "عم دوب"، "أم الدنيا مصر" وغيرها.