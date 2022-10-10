إلهام شاهين: أنا ممثلة خبيثة وجوايا محامي بيدافع عما أقدمه على الشاشة

القاهرة - سامية سيد - عقدت النجمة إلهام شاهين اليوم ندوة بالصالون الثقافي الذي يقيمه المهندس عوف همام رئيس مهرجان الإسكندرية للأغنية، قائلة: "اتخانقت مع محمد جلال عبد القوي مؤلف نص ربيع الآخر فى ندوة بالإسكندرية وقت عرض المسلسل لأن جمهور إسكندرية أعجب بالشخصية رغم أنها المفروض الجمهور يكرها لأنها أخدت زوج من زوجته ووقتها انفعل وقال إلهام شاهين "ميس كاستنج" يعنى لا تصلح للدور، وقتها المخرج يحيي العلمي دافع عني".

وأكملت إلهام شاهين: "خاصمت المؤلف فترة وقالي انتي ممثلة خبيثة ولويتي دراع الدور وخليتي الناس تحبك، وأنا فعلاً ممثلة خبيثة، وبعد سنين من الخصام قالي المؤلف هاتفضلي زعلانة أنا هاصالحك هاعملك مسلسل تاني وهتبقي انتى الزوجة اللي هيتاخد منها جوزها وهانشوف الناس هاتحب الشخصية ولا لأ وكان مسلسل قصة الأمس، ورغم أني كنت زوجة طماعة لكن برده الجمهور أحب الشخصية ومكرهاش".

وأكملت إلهام شاهين: "أنا فعلاً ممثلة خبيثة، أخد الدور وأخليهم يحبوا الشخصية لأني بعمل الدور بصدق وأنا جوايا محامي بيدافع عن الشخصية اللي بقدمها إلا طبعًا شخصية أم جهاد زعيمة داعش شخصية صعبة وعنيفة والحمد لله الناس كرهتها.

وكانت الفنانة إلهام شاهين حضرت محاضرة الفنان محمود حميدة في مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في الدورة 38 وقالت: "أنا جاية عشان أقول له أنا بحبه أوى إنسانيًا وبحترمه فنيًا ومحمود صديق العمر كله، فمن البدايات وعملنا الكثير من الأعمال سواء مسلسلات أو أفلام، واتذكر في فيلم دانتيلا لما كنا بنتخانق أنا ويسرا عليه وجاتلنا كريزة ضحك وإيناس الدغيدي قالت هتبوظولي الفيلم عشان أصحاب وفركشنا التصوير يومها ومكملناش.