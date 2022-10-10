شكرا لقرائتكم خبر عن ورشتان بشرم الشيخ للمسرح لمدرب نجوم هوليود سكوت تورست والمخرج خالد جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي، خلال دورته السابعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي، ورشتان، فى فنون التمثيل والمسرح والإرتجال، الورشة الأولى عن المبادئ التأسيسية للتمثيل، بعنوان "مبادئ طريقة مايزنر في فن الأداء التمثيلى"، ويقدمها واحد من أهم مدربى التمثيل فى العالم، وهو المخرج والكاتب الأمريكى "سكوت تورست" مدير معهد "مايزنر" في فن الأداء التمثيلي، والذي قام بتخريج أكثر من 37 نجم ونجمة من نجوم هوليود، ومنهم مَن حصلوا علي جوائز الأوسكار العالمية.

"سكوت تروست" هو صاحب مسيرة حافلة تمتد لأكثر من ٤ عقود، كممثل ومدرب وكاتب ومخرج ومنتج حائز على جوائز، حيث علّم التمثيل على مدى 25 عاما فى عدد من الدول منها الولايات المتحدة وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا واليونان وجنوب إفريقيا وأذربيجان والفلبين.

كما شارك فى تأليف كتاب "كل ما تحتاج لمعرفته حول أعمال السينما والتلفزيون"، وحصل تروست على درجة الماجستير في الفنون الجميلة من مدرسة "جودمان للدراما" فى شيكاغو، ودرس مع الفنان الكبير أنتوني هوبكنز وممثلين ومخرجين إنجليزوآخرين كزميل في المسرح الوطني في لندن ، كما عمل تروست في العديد من الإنتاجات المسرحية والأفلام والبرامج التلفزيونية ، كما أنه حاصل على دكتوراه في القانون من جامعة أيوا، بأمريكا، وكان محاميًا نشطاً كرس عمله لسنوات لحقوق المرأة والحقوق النقابية والحقوق المدنية والحقوق البيئية، كما كتب أول دليل قانوني للعنف الأسري على الإطلاق ومثل المئات من ضحايا العنف المنزلي.

أما الورشة الثانية بعنوان "الارتجال المسرحي " ويقدمها المخرج الكبير خالد جلال ، خلال فعاليات المهرجان فى دورته السابعة بمدينة شرم الشيخ ، وهو معروف في الوسط الفني بأنه صانع النجوم فقد تخرج من مركز الابداع الفني الذي يتولى الاشراف عليه الكثير من النجوم علي الساحة الفنية حاليا ، وهو يشغل منصب رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، وحصل من قبل على منحة في الإخراج المسرحي وسافر إلى روما للدراسة، وعندما قرر العودة، عينه وزير الثقافة فى ذلك الوقت الفنان فاروق حسني، مديرا لمسرح الشباب وكان عمره وقتها 28 عامًا ، ثم تولى «جلال»، رئاسة مركز الإبداع الفني، ثم رئاسة مسرح الغد، من بعدها رئاسة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، ثم رئاسة قطاع صندوق التنمية الثقافية، ورئاسة قطاع شؤون الإنتاج الثقافي منذ عام 2015 ، وحصل على جائزة الدولة للإبداع الفني في مجال الإخراج، وأيضا جائزة التفوق في الفنون عام 2010، كما كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم 2019 بنسخته الثالثة، بعد إخراجه مسرحية «المحاكمة»، التي تم عرضها خلال فعاليات مسرح شباب العالم 2019.

جدير بالذكر أن دورة هذا العام من المهرجان تحمل اسم الفنان الكبير نبيل الألفي، ومن المقرر إقامتها في الفترة من 25 -30 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، و رئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي ، ويديره الدكتورة انجي البستاوى ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.