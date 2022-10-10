إلهام شاهين: عدم الإنجاب قرارى الشخصى وتزوجت مرتين وفشلت

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة إلهام شاهين خلال ندوة بالصالون الثقافى الذى يقيمه المهندس عوف همام رئيس مهرجان الإسكندرية: "لم أجبر على أى شيء في حياتي وقرار عدم الإنجاب قراري الشخصي وحسيت أني هاكون أنانية لو خلفت وسيبتهم لحد يربيهم وجريت على فني".

أما عن حياتها الشخصية فقالت: "تزوجت مرتين وفشلت، ولقيت الزواج هيعطلني زوج يقولي ماتشتغليش مسرح بترجعي الفجر وزوج يقولي ما تسافريش مهرجان ده أهميته إيه فحسيت إني هعطل نفسي وأعطل مشواري الفني".

وأضافت إلهام شاهين: "راضية عن مشواري الفني قدمت 101 فيلم ولم أحصر نفسى فى أدوار معينة ورفضت ده وتفاجأت أني قدمت الشر والطيبة، الشخصية المثقفة والجاهلة، العالمة والمجنونة والمعاقة ذهنيًا وعضوة مجلس الشعب وخريجة سجون وكل مرة كنت أفاجأ نفسي قبل الجمهور".

وأكملت حديثها: "فيلم حظر تجول كان مختلفا وجديدا وقدمت 26 مسرحية وحوالي 50 مسلسلاً آخرها مسلسل بطلوع الروح وطلع روحي فعلاً لأنه متعب جسديًا ونفسيًا، قدمت فيه شخصية زعيمة لداعش مع المخرجة الرائعة كاملة أبو ذكرى وفرحانة أنها هاتتكرم في مهرجان القاهرة".