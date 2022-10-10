شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين:"أسرتى رفضت تبرعى بالأعضاء لكننى أكدت لهم ضرورة تنفيذ وصيتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الإثنين عقد ندوة للنجمة إلهام شاهين بالصالون الثقافي الذي يقيمه المهندس عوف همام رئيس مهرجان الإسكندرية، وقالت خلال الندوة: "أسرتي رفضت تبرعي بأعضائي السليمة بعد وفاتي وقالولي لحظة موتك هاتكون صعبة صعبة جدًا هنستني يفصصوكي والبواقي ناخدها ندفنها".

وأكملت حديثها: "علشان كده جمعت أخواتي وبلغتهم بوصيتي واجبة التنفيذ أنا عملت كده لأن بابا كان محتاج تغيير كبد ومات قبل ما يلحق وماما خافت أني اتبرعله بجزء مني واتوفي وعمره 64 سنة".

وأضافت إلهام شاهين: "سألت الدكتور سعد الدين الهلالي والشيخ خالد الجندي وقالولي ده صدقة جارية علي روحك وعلشان كده وثقت تبرعي صوت وصورة وفى الشهر العقاري".

وكانت الفنانة إلهام شاهين حضرت محاضرة الفنان محمود حميدة في مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في الدورة 38 وقالت: "أنا جاية عشان أقول له أنا بحبه أوى إنسانيًا وبحترمه فنيًا ومحمود صديق العمر كله، فمن البدايات وعملنا الكثير من الأعمال سواء مسلسلات أو أفلام، واتذكر في فيلم دانتيلا لما كنا بنتخانق أنا ويسرا عليه وجاتلنا كريزة ضحك وإيناس الدغيدي قالت هتبوظولي الفيلم عشان أصحاب وفركشنا التصوير يومها ومكملناش.