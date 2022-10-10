شكرا لقرائتكم خبر عن زينة تجتمع مع محمد رمضان فى مسلسل "العمدة" رمضان المقبل 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجتمع النجمة زينة مع النجم محمد رمضان في مسلسل "العمدة" الذى انطلق تصويره الأسبوع الماضى للعرض في شهر رمضان المقبل 2023، ليكون أول الأعمال الرمضانية التي دخلت مواقع التصوير، وتستعد زينة لبدء تصوير دورها في العمل خلال الأيام القليلة المقبلة، ليسجل "العمدة" التعاون الأول بين زينة ومحمد رمضان.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، أحمد داش، هيدى كريم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبى.

وقدمت زينة مؤخرًا مسلسل "الليلة واللى فيها" المكون من 6 حلقات والذى حقق نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته محمد شاهين، مطرب الراب أبى يوسف، سماح أنور، علاء مرسى، آلاء سنان، بكرى خالد، وليد حامد، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمد رجاء، وإخراج هانى خليفة في أول تعاون يجمعه بالنجمة زينة، وتدور الأحداث في إطار من الغموض والتشويق.

وفى شياق آخر تتظر زينة عرض فيلمها الجديد "التاريخ السرى لكوثر" الذى انتهت من تصويره مؤخراً، ويشارك في بطولته ليلى علوى، ومحسن محيى الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، عبد الرحيم حسن، ومن تأليف وإخراج محمد أمين تدور أحداث الفيلم حول الوقائع التي تلت ثورة 25 يناير، وتتناول فكرة ضرورة امتلاك المواطن المصري للفكر والوعي اللازم لاستيعاب ما يحدث حوله من أمور مختلفة.