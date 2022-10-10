"يا رجولة يا حبيبي".. كريم فهمي يهنئ أمير كرارة بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان كريم فهمي، الفنان أمير كرارة بعيد ميلاده، الموافق اليوم 10 أكتوبر.

ونشر كريم صورة تجمعهما، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتب كريم على الصورة: "باشا مصر كل سنة وأنت طيب يا جدع يا رجولة، حبيبي يا أمير".

من ناحية أخرى شارك الفنان أمير كرارة في دراما رمضان الماضي بمسلسل "العائدون" الذي حقق نجاحا كبيرا.

والمسلسل بطولة: أمير كرارة، أمينة خليل، هاني رمزي، محمد ممدوح، أحمد الأحمد، ميدو عادل، محمد فراج، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

بينما شارك الفنان كريم فهمي مؤخرًا في مسلسل "تحقيق"، بطولة أحمد مالك، خالد أنور، علي قاسم، تارا عماد، مي الغيطي، تأليف محمد الدباح، إخراج محمد فتحي.