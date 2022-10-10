أول ظهور لـ دينا حايك بعد إصابتها بسرطان الثدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حضرت الفنانة اللبنانية دينا حايك ندوة تحت عنوان "الكشف المبكر لسرطان الثدي"، والذي تنظمه جمعية ريتلو في بيروت.

وظهرت دينا حايك في أول ظهور لها، وقد بدت عليها علاماتا المرض في الندوة التي حرصت على حضورها للتوعية بضرورة الكشف المبكر لمواجهة سرطان الثدي.

وكشف موقع الجرس اللبناني إصابة الفنانة دينا حايك بمرض سرطان الثدي، كما أكدت في تصريحات خاصة للموقع أنها تخضع للعلاج الكيماوي.

دينا تكتمت على خبر إصابتها بالسرطان منذ 6 أشهر، إلا أنها قررت المشاركة غدا في ندوة مع مؤسسة ريتيلو لتتحدث عن تجربتها ولتنشر الوعي بين النساء المصابات بسرطان الثدي.

كما كشفت "دينا" أنها كانت تخضع لكشف دوري كل 6 أشهر، واكتشفت الطبيبة إصابتها بالمرض من الدرجة الثالثة بالصدفة، خاصة أنها لم يمر ستة أشهر على موعد الفحص الجديد، وبعد الكشف تبين إصابتها.

الفنانة دينا حايك تبلغ من العمر 40 عاما، اسمها الحقيقي كوليت بوجرجس، اشتهرت في العالم العربي بصوتها القوي، وقدمت أغاني حققت نجاحا كبيرا من بينها: "سحر الغرام"، "ليه هنضيع"، "كتبتلك"، "تعا لقلبي"، "عم دوب"، "أم الدنيا مصر" وغيرها.