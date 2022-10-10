بصورة تجمعهما.. أكرم حسني يهنئ محمد منير بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان أكرم حسني، الفنان الكبير محمد منير بعيد ميلاده، الذي يوافق اليوم 10 أكتوبر.

ونشر أكرم صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلا: "الكبير كبير، بنحبك يا منير".

يذكر أن النجم محمد منير أحيا ثالث حفلاته في موسم الصيف، في "زد بارك" في مدينة السادس من أكتوبر، وذلك في نهاية شهر سبتمبر الماضي.

منير أحيا في الصيف الحالي، حفلين، وقدم الأول في 15 يوليو بالإسكندرية، بعد غياب 12 عاما، والثاني يوم الخميس 25 أغسطس، في إفتتاح إحدى المنتجعات بالساحل الشمالي.

و قدم الكينج أغانيه في الحفل، بمشاركة فرقته الموسيقية بقيادة الملحن والموزع الموسيقي شريف نور، وتضم عازف الدرامز حازم عبدالقادر، ونور عاشور "ساكسفون"، ومحمد مامي "باص جيتار"، ومحمد عادل "ليد جيتار"، وياسمين الحربي "هارب"، وهشام عصام "عود"، وخالد عبدالله حلمي "كولة"، وأشرف سعدان، ومحمد زتونة، وأحمد رزة، ورضا حنكش "إيقاعات"، وأحمد سعيد، وسامي يونس، وأحمد محمود أبا اليزيد، ولوبا "كورال"، ونادر محمد المدير الفني للفرقة.