ابنة صلاح عبدالله تتعرض لحادث سير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعرضت مذيعة الراديو دنيا صلاح عبد الله لحادث سير تسبب في تحطم سيارتها.

ونشرت دنيا صورة السيارة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتبت دنيا على الصورة: "الحمد لله إنها جت على قد كده.. بس مخضوضة بصراحة.. آخر 3 شهور أنا ورا كل مناسبة في حياتي سواء في الشغل أو البيت يحصلي حاجة.. مش عارفة العيب في السوشيال ميديا ولا أنا اللي نجمي خفيف".

من ناحية أخرى عرض للفنان صلاح عبدالله مسلسل "بابلو"، الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان 2022.

مسلسل "بابلو" من تأليف حسان دهشان، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، بطولة حسن الرداد وسوسن بدر ومصطفى فهمي ونجلاء بدر ومحمد جمعة وسلوى عثمان ورشوان توفيق.