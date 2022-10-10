رامي عادل إمام يكشف تفاصيل الحالة الصحية للزعيم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف المخرج رامي إمام تفاصيل الحالة الصحية لوالده الزعيم عادل إمام.

وقال رامي، خلال لقائه في برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "Mbc": "الشائعات عن الأسرة جزء من حياتنا من زمان، وهو عودنا مانزعلش منها".

وأضاف رامي: "عادل إمام الحمد لله زي الفل، ويستمتع بحياته مع أولاده وأحفاده، اللي بقاله فترة طويلة مقعدش معاهم".

وتابع: "عادل إمام عمل كل حاجة في الحياة، ويوم ما يفكر ينزل يشتغل لازم يكون موضوع يقتنع به ويعجبه، وإحنا لحد النهاردة بنتكلم سواء في مواضيع عاجباه وممكن أطورها أو مواضيع رفضها لإنها مكررة بالنسبة له، وصعب جدا اختيار موضوع لعادل إمام".

وأكمل: "من حوالي شهرين فجأة بابا طلب كلب، وجبنا له كلب صغير قاعد يلعب معاه وسعيد، وهو متابع للأخبار أكثر منا، ويحرص على حل الكلمات المتقاطعة وقراءة جميع الجرائد، ويتمنى مشاهدة فيلم فضل ونعمة في السينما".

ويعرض للمخرج رامي إمام في السينما حاليا فيلم "فضل ونعمة"، الذي تدور أحداثه حول زوجين يديران شركة لبيع المواد الغذائية، قبل تعرضهما للخداع على يد تاجر المخدرات "فاروق"، الذي يجعلهما يساعدانه في نقل البضاعة، بعد إقناعهما بأنهما يعملان لصالح الشرطة، ويؤديان واجبا وطنيا.

فيلم "فضل ونعمة"، بطولة ماجد الكدواني، هند صبري، ياسمينا العبد، محمود حافظ، محمد رمضان، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، وإنتاج طارق الجنايني.