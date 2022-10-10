دنيا سمير غانم تدعو هذه الفنانة لـ مشاهدة مسرحية "آنستونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المخرج خالد جلال صورًا من بروفات مسرحية "آنستونا"، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك".

وأوضح المخرج خالد جلال أن الفنانة دنيا سمير غانم دعت الفنانة الكبيرة ميرفت أمين لمشاهدة مسرحية "آنستونا".

وعلق جلال على الصور قائلا: "دنيا تدعو القمر ميرفت أمين لمشاهدة بروفة آنستونا، كل الفخر والمحبة والاحترام، لا قوة إلا بالله".

وتُعد مسرحية "آنستونا"، التجربة الأولى لدنيا سمير غانم بالمسرح، ويشارك في بطولتها بيومي فؤاد، سامي مغاوري، وعدد من الفنانين، ومن إخراج خالد جلال.

يذكر أن دنيا سمير غانم يُعرض لها حاليا بدور العرض السينمائي الفيلم الكوميدي "تسليم أهالي".

تدور أحداث فيلم "تسليم أهالي" في إطار من الكوميديا، حيث يحكي الفيلم قصة حياة زوجين غير مستقرة، ولكن سرعان ما تنقلب حياة الزوجين رأسًا على عقب، حيث تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان، وبعد ذلك يضطر الهروب من زوجته السابقة.

فيلم "تسليم أهالي" بطولة النجوم: دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد ومحمد ممدوح ولوسي ودلال عبدالعزيز وغيرهم، من تأليف شريف نجيب، ومن إخراج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج شركتي "سينرجي" و"روزناما".