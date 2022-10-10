كتب امير فتحي في الاثنين 10 أكتوبر 2022 03:50 مساءً - احتفل الفنان أحمد رزق في منشور له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” بعيد ميلاد نجله “يحيى” .
وتضمن المنشور مجموعة من الصور لنجل أحمد رزق من مناسبات مختلفة، كتب “رزق” في تعليقه عليها: “كل سنة وانت طيب وناجح وحبيبى” .
وتابع في معايدته لإبنه: “ربنا يخليك ليا واشوفك أحسن واحد في الدنيا .. بحبك يا يويو” .
وحرص عدد من نجوم الفن والمتابعين على تهنئة أحمد رزق بعيد ميلاد نجله .. فيما أشار بعض المتابعين إلى وجه الشبه الكبير بين أحمد رزق وابنه يحيى .
كانت هذه تفاصيل خبر نجل الفنان أحمد رزق يخطف الأنظار في أحدث ظهور له .. والجمهور: “شبهك أكتر منك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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