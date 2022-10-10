نجل الفنان أحمد رزق يخطف الأنظار في أحدث ظهور له .. والجمهور: “شبهك أكتر منك”

كتب امير فتحي في الاثنين 10 أكتوبر 2022 03:50 مساءً - احتفل الفنان أحمد رزق في منشور له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” بعيد ميلاد نجله “يحيى” .

وتضمن المنشور مجموعة من الصور لنجل أحمد رزق من مناسبات مختلفة، كتب “رزق” في تعليقه عليها: “كل سنة وانت طيب وناجح وحبيبى” .

وتابع في معايدته لإبنه: “ربنا يخليك ليا واشوفك أحسن واحد في الدنيا .. بحبك يا يويو” .

وحرص عدد من نجوم الفن والمتابعين على تهنئة أحمد رزق بعيد ميلاد نجله .. فيما أشار بعض المتابعين إلى وجه الشبه الكبير بين أحمد رزق وابنه يحيى .