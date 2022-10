شكرا لقرائتكم خبر عن جونى ديب بحالة معنوية مرتفعة أثناء جولته الغنائية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم العالمي جوني ديب وهو يلتقط صورا "سيلفي" برفقة أحد معجبيه، الذى انتظره فى نيويورك قبل حفلته في المدينة ليلة السبت، حيث يقوم الممثل The Pirates Of The Caribbean ،59 عامًا، بجولة مع صديقه مغنى الروك جيف بيك، وقد قوبل الثنائى باستقبال كبير خارج مسرح العاصمة فى مدينة نيويورك.



على جانب آخر استجاب الممثلان اللذان لعبا دورى الممثل العالمى جونى ديب وزوجته السابقة الممثلة العالمية آمبر هيرد فى فيلم جديد عن محاكمة التشهير الأخيرة للزوجين السابقين، لرد فعل عنيف من الناجيات من العنف المنزلى، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".



وذلك بعد أن عرض فيلم Hot Take: The Depp / Heard Trial، من بطولة مارك هابكا وميجان ديفيس، لأول مرة على Tubi الأسبوع الماضى، وفى خلال الفيلم الذى كشف عن أهم تفاصيل القضية التى بدأت منذ عام 2018، كتبت هيرد عن كونها ناجية من العنف المنزلى، وعلى الرغم من أن المقال الذى نشرته فى حينها لم يذكر به اسم ديب صراحةً، إلا أن محاميه جادلوا بأن ذلك يعنى ضمنيًا أنها تعرضت للإيذاء الجنسى والجسدى من قبله أثناء زواجهما.



وكان جوني يرتدي ملابس مستوحاة من ستايل موسيقى الروك ، بنظارة شمسية زرقاء عاكسة وقبعة زرقاء كبيرة الحجم، وبدي النجم الذي فاز مؤخرا بقضية العنف المنزلي في حالة معنوية مرتفعة، ومستمتع بالجولة الغنائي.