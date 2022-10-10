شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خسارتها.. آمبر هيرد تستأجر منزلا باسم مستعار لتبتعد عن الأضواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحاول الممثلة العالمية أمبر هيرد، الهروب من دائرة الضوء من خلال العيش تحت اسم مستعار في فيلا فاخرة في مايوركا، وفقًا لتقارير صحفية إسبانية، وحسب ما نشر موقع الديلي ميل يقال، إن الممثلة البالغة من العمر 36 عامًا تستأجر القصر الذي تكلفته عدة ملايين يورو من عائلة ماريا أنطونيا مونار، وهي سياسية محلية حُكم عليها بالسجن 14 عامًا بتهمة الفساد في عام 2013 ولكن تم إطلاق سراحها في أوائل عام 2020.

ويقع مكان الإقامة، الذي تم بناؤه في عام 2020، في المركز التاريخي لمدينة كوستيكس الريفية الصغيرة، والتي تقع في وسط الجزيرة الإسبانية.

يُعتقد أن السيدة هيرد انتقلت إلى مايوركا، مع ابنتها الرضيعة أوناج بايج وشريكها، المصور السينمائي بيانكا بوتي، قبل بضعة أشهر بعد أن خسرت قضية تشهير أمريكية ضد زوجها السابق جوني ديب ، الذي حصل على تعويض 10 ملايين دولار في يونيو.

استأجرت العقار تحت اسم مستعار وهو مارثا جين كاناري، المعروفة باسم كالاميتي جين ، سيدة التخوم الأمريكية في القرن التاسع عشر.

وبينما يقول السكان المحليون إنهم تعرفوا على نجمة Aquaman على الفور ، وهي تتجول في المدينة بملابس كاجول وترتدي حاملة أطفال.

ما زالت أزمات قضية جونى ديب، وآمبر هيرد، مستمرة رغم مرور عدة أشهر على إصدار الحكم النهائى فيها، حيث تواجه آمبر هيرد، أزمة قضائية أخرى تتعلق بدفع قيمة الأتعاب القانونية فى قضية تشهير زوجها السابق جونى ديب ضدها، والتى استمرت 6 أسابيع فى قاعة محكمة ولاية فرجينيا حسبما نشر موقع FOX News.

وحسب التقرير، تواجه آمبر هيرد، أزمة قانونية أخرى تتعلق بتبعات قضيتها التشهيرية ضد جونى ديب، حول دفع الأتعاب القانونية التى تزيد قيمتها عن 8 مليون دولار، حيث أفادت التقارير أن آمبر هيرد لديها بوليصة تأمين لملكية منزل مع شركة Travelers Commercial Insurance، ووثيقة تأمين مع شركة New York Marine، وكلاهما مطالب بتغطية قيمة التعويض والأتعاب القانونية.

ورفعت شركة Travelers دعوى قضائية ضد New York Marine، تطالب فيها بدفع نصف الأتعاب القانونية التى تم إنفاقها بالفعل لفريق الدفاع عن آمبر هيرد، وأكدت شركة Travelers، التى قامت بتمويل الجزء الأكبر من دفاع آمبر هيرد، بأن الأخيرة لها الحق فى اختيار محاميها، لكن شركة New York Marine اعترضت وأرسلت محاميها، الذى يُفترض أن قيمة أتعابه القانونية أرخص.

كما قالت الشركة فى ملفات المحكمة، إن فريق المحامين الذى قامت باختياره لتولى مسؤولية الدفاع فى القضية تم استبعاده، ثم انسحب لاحقًا قبل المحاكمة، وتظهر سجلات المحكمة أن شركة New York Marine رفعت دعوى قضائية ضد آمبر هيرد، فى يوليو، لإخلاء مسؤوليتها من دفع أى أموال من قيمة التعويض، وجادلت الشركة أنه بموجب قانون ولاية كاليفورنيا، لا تغطى بوليصة التأمين تكاليف الأفعال المتعمدة.

استعانت آمبر هيرد بمحامى جديد للتعامل مع مأزق التأمين، وأفادت التقارير أن إجمالى الأتعاب القانونية للدفاع عنها فى قضية التشهير قد تصل إلى أكثر من 15 مليون دولار، فيما يمكن أن يكون أغلى دعوى تشهير فى تاريخ الولايات المتحدة، هذا وقد تقدم كل من جونى وآمبر هيرد بطلب استئناف الدعوى فى قضية التشهير القائمة بينهما.