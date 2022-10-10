شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تنشر فيديو لرجل يدهس قلبا.. وتعلق: الأمر مؤلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت المغنية الكولومبية شاكيرا مقطع فيديو صادم من خلال حسابها علي موقع إنستجرام ويظهر في الفيديو رجل يرتدي حذاء ويدهس قلبا بشريا بينما يسير وسط زحام وعلقت شاكيرا على الفيديو "لم أقل شيئًا أبدًا ولكن الأمر مؤلم.. كنت أعرف أن هذا سيحدث.



شاكيرا

ولم تحدد شاكيرا من أساء إليها ورغم ذلك تشير التكهنات إلى أن المقصود هو حبيبها السابق جيرارد بيكيه الذي انفصلت عنه مؤخرا.

وعلي جانب آخر اختارت شاكيرا وزوجها السابق جيرارد بيكيه، الجلوس بشكل منفصل أثناء حضورهما مباراة البيسبول لابنهما ميلان فى فالنسيا، وذلك بعدما أعلن الزوجان انفصالهما فى يوليو الماضى، بعد 12 عامًا من الزواج حيث سرعان ما بدأت مزاعم الخيانة فى الظهور بعناوين الصحف الإسبانية فيما يتعلق بأسباب نهاية علاقتهما، وذلك وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.

وبينما يقال إن الزوجين يحاولان البقاء أصدقاء من أجل أبنائهما ميلان، تسعة أعوام، وساشا، سبعة أعوام، حافظ الثنائي على مسافة بينهما أثناء حضورهما الحدث الرياضى، وبدت شاكيرا، البالغة من العمر 45 عامًا، أنيقة دون عناء أثناء التنزه، حيث ارتدت سترة من الدنيم مع "تى شيرت" أبيض عادى وقبعة.

فيما اختار بيكيه، البالغ من العمر 35 عامًا، قميصًا للفريق من نادي البيسبول الخاص بابنهم، حيث كان يرتدي قميصًا أبيض بأكمام طويلة، لكنه ظل بعيدًا عن الأنظار خلف قبعة بيسبول ونظارات شمسية، وجاءت النزهة بعدما تبين أن شاكيرا تبدو وكأنها تسوى حساباتها مع زوجها السابق عبر موسيقاها بعدما زُعم أن لاعب كرة القدم الإسباني كان غير مخلص لها.

يأتى هذا فيما كانت شاكيرا ردت على ما ورد في الصحافة أن كليهما في معركة لحضانة الأطفال، حيث قالت شاكيرا "لما على الصحافة أن تتبع أولادى وتصورهم أينما ذهبوا.. هم لا يجب أن يكونوا تحت هذا الضغط هم يستحقون حياة طبيعية، وأود القول أن هناك الكثير من الأمور في الصحافة عن حياتنا ليست حقيقية".

وأنهت حديثها مع مجلة Elle بقولها "على الرغم من كيف انتهى امرنا انا وجيرارد إلا أنه والد أطفالي ونحن يجب أن نعمل معا لأجل حياتهم ولدي إيمان قوي في أننا يمكن أن نصنع لهم مستقبل مشرق، وأود من الصحافة أن تدعنا وشئننا لبعض الوقت والابتعاد عن حياتنا الخاصة".