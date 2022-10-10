شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعرى يعيد توزيع "عيون حوريات" بعد 40 سنة ويغنيها مع هيثم نبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم حميد الشاعرى عن تجهيزه لـ"ديو" غنائى جديد يجمعه مع الفنان هيثم نبيل، خلال أغنية بعنوان "عيون حوريات"، وهي أغنية تم صدورها لأول مرة عام 1983، ويعيد الكابو حميد الشاعري إنتاجها بشكل عصري جديد وهي من كلمات وألحان الموسيقار الليبي ناصر المزداوي وتوزيع حميد الشاعري.

وأبدى حميد الشاعري لـ ”الخليج 365” تحمسه لإعادة توزيع الأغنية، ومشاركة المطرب والملحن هيثم نبيل في غنائها، وذلك بعد طرحها أول مرة منذ ما يقرب من 40 عامًا.



حميد الشاعرى وهيثم نبيل

يذكر أن حل الفنان حميد الشاعرى ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة cbc، فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ليتحدث عن ذكرياته الفنية، وبداياته فى مصر.

أوضح الشاعرى أن أول صديق له فى مصر كان الفنان محمد منير، فقد كان يحبه ويسمع عنه أثناء تواجده فى لندن، قائلا: "كنت بسمعه وأنا صغير فى لندن.. كان تحت منى المركز العربى اللى بيجب الجرايد العربية وكله، فسمعت له ألبوم وأنا هناك، وارتبط بيه من وأنا هناك وحبيته جدا". تابع: "ولما جيت مصر.. اتغيرت الظروف وتعاقدت مع الشركة اللى متعاقد معاها محمد منير.. حبيته جدا لأن لقيت الشخصية اللى حاططها فى مخليتى قدامي.. حبيته وبقينا أصدقاء.. واستأمنته على حاجات كتير جدا مكنش حد يعرفها عني.. منير كان كويس جدا.. بعد كده أتعرفت على على عبد الخالق وحنان ومنى عبد الغنى وهكذا". فى نفس السياق، أشار حميد الشاعرى إلى أن علاقته بمحمد منير لم تكن صداقة فقط، بل أيضا تعاون مشترك، منها أغنية "أكيد" التى كانت وليدة جلسة لهما أمام التليفزيون، مضيفا: "أغنية (أكيد) كان وليدة قعدة قدام التيلفزيون فى سنة 1986.. كنا قاعدين وحصلت أحداث تشرنوبل.. كان حدث كارثى ومأساوى، فعملناها على طول".

الجدير بالذكر أن هيثم نبيل كانت بدايته في عالم الغناء مع الكابو حميد الشاعري، وذلك من خلال أغنيتين هما "يا فراق" و "كلمة وداع"، وهي الأغاني التي فتحت المجال لهيثم نبيل وكانت محطة رئيسية في مشواره الفني