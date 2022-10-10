شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد محمد منير.. هذا سبب بكاء الكينج أمام المخرج يوسف شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الكينج محمد منير، اليوم بعيد ميلاده وصنع منير اسمه وحفره بين كبار المطربين في تاريخ الموسيقى العربية مستندًا إلى جماهيرية كبيرة تزيد كل عام منذ أول ألبوماته الذى طرحه عام 1977، من خلال البوم "علمونى عنيكى".

وفى فيديو قديم للنجم محمد منير، في برنامج "صاحبة السعادة" للنجمة إسعاد يونس تحدث لماذا بكى أمام المخرج يوسف شاهين أثناء غنائه أغنية "علّي صوتك بالغنا" من فيلم المصير.

وقال محمد منير: "يوسف شاهين وكمال الطويل كان مش عاجبهما الغنا، وكل ما أغنى أسمع غلط ومقدرش أعترض عليهم ولا أتخانق معاهم، وقلت أضرب شاهين ولا أعمل إيه روحت عيطت وده خبث منى ولؤم، ولما شافوا الدموع نازلة من عينى سابوا لى الاستوديو، خلصت الأغنية فى 5 دقائق، معروف عنى فى وسط الاستوديوهات ومهندسى الصوت إنى أسرع وأشطر مغنى، لأنى بأروح مذاكر."

وأضاف منير: "بحب شخصية مروان اللى قدمتها فى فيلم المصير لأن الشخصية كانت قريبة منى ومن شخصيتى، وكان مع حبيب قلبى الراحل نور الشريف وصديقى محمود حميدة وصفية العمرى ربنا يديها الصحة".

ولد محمد منير فى محافظة أسوان عام 1954، وتخرج من كلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان، وكانت بدايته عبر اللقاء مع عدد من مطربي النوبة وشعرائها، كما ضمت فرقته الموسيقية في البدايةً أحمد منيب والشاعر عبد الرحمن منصور، وانضم إليهم لاحقًا الموسيقار هاني شنودة.

أطلق منير خلال مسيرته الكثير من الألبومات الغنائية الناجحة، أهمها ألبوم "شبابيك". كما أنه قد شارك في عدة أفلام سينمائية، يأتي في مقدمتها فيلم "المصير"للمخرج يوسف شاهين.