فنانة مصرية شهيرة ترفض فكرة التبرع للغارمات

كتب امير فتحي في الاثنين 10 أكتوبر 2022 02:51 مساءً - كشفت الفنانة شيرين عن رأيها في فكرة التبرع للسيدات الغارمات وقضاء ديونهن اللاتي تسببت في تعرضهن للحبس بسبب تعثرهن المالي .
فأبدت شيرين رفضها لهذه الفكرة على هامش حضورها ندوة وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ38 .
وعن سبب رفضها التبرع للغارمات قالت شيرين: “اسمحولي أقول إني ضد التبرع للغارمات .. دول دماغهم مترسخة بأفكار انتهت من سنين” .
تابعت: “يعني ايه يجيبوا 4 شاشات و12 ملاية مع إن كفاية 4، و3 بوتجازات و2 ثلاجة، والبنات أصلا مبتعرفش تطبخ” .
وفي سياق آخر أكدت الفنانة شيرين على ضرورة محاربة زواج القاصرات لما له من تأثيرات سلبية على الفتيات والمجتمع ككل، مضيفة: “احنا بقينا نشوف بنات بيتجوزوا في سن 12 سنة عن طريق جلسات عرفية بين الأهالي” .
واصلت: ” بيجوزوا البنات وهما أطفال والبنت تخلف وهي عندها 13 سنة، وتموت بعدها بسنة عشان جسمها ضعيف وأهلها هما اللي بيتحملوا تربية الطفل، وجوزها بيتجوز تاني ومش في دماغه” .
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