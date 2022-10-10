فنانة مصرية شهيرة ترفض فكرة التبرع للغارمات

كتب امير فتحي في الاثنين 10 أكتوبر 2022 02:51 مساءً - كشفت الفنانة شيرين عن رأيها في فكرة التبرع للسيدات الغارمات وقضاء ديونهن اللاتي تسببت في تعرضهن للحبس بسبب تعثرهن المالي .

فأبدت شيرين رفضها لهذه الفكرة على هامش حضورها ندوة وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ38 .

وعن سبب رفضها التبرع للغارمات قالت شيرين: “اسمحولي أقول إني ضد التبرع للغارمات .. دول دماغهم مترسخة بأفكار انتهت من سنين” .

تابعت: “يعني ايه يجيبوا 4 شاشات و12 ملاية مع إن كفاية 4، و3 بوتجازات و2 ثلاجة، والبنات أصلا مبتعرفش تطبخ” .

وفي سياق آخر أكدت الفنانة شيرين على ضرورة محاربة زواج القاصرات لما له من تأثيرات سلبية على الفتيات والمجتمع ككل، مضيفة: “احنا بقينا نشوف بنات بيتجوزوا في سن 12 سنة عن طريق جلسات عرفية بين الأهالي” .

واصلت: ” بيجوزوا البنات وهما أطفال والبنت تخلف وهي عندها 13 سنة، وتموت بعدها بسنة عشان جسمها ضعيف وأهلها هما اللي بيتحملوا تربية الطفل، وجوزها بيتجوز تاني ومش في دماغه” .