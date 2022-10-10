وفاء قمر تعلن انفصالها عن هيثم محمد

كتب امير فتحي في الاثنين 10 أكتوبر 2022 02:51 مساءً - أعلنت الفنانة وفاء قمر انفصالها عن زوجها الفنان هيثم محمد وذلك بعد مرور 5 سنوات على زواجهما .
فكتبت وفاء قمر في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” : “أنا بعلن انفصالي رسميا بيني وبين الفنان هيثم محمد، وكل شيء نصيب والحمد لله على كل شيء” .
يذكر أن وفاء قمر كانت قد احتفلت بزواجها من هيثم محمد في إبريل من عام 2017 بعد قصة حب جمعتهما وحضر زفافهما عدد من نجوم الفن .. ورزقا في عام 2019 بطفل يدعى “آدم” .
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