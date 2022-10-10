أول ظهور لـ سالي عبدالسلام من شهر العسل يفاجئ الجمهور.. لن تصدق كيف بدت؟! – صورة

كتب امير فتحي في الاثنين 10 أكتوبر 2022 02:51 مساءً - نشرت المذيعة سالي عبد السلام، صورة جديدة لها بخاصة الاستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“، من دبي أثناء قضاء شهر العسل مع زوجها.

ظهرت سالي عبد السلام، في الصور، مرتدية فستان باللون الأخضر بأكمام مكشوفة، كشف عن رشاقتها.

وأكملت الإعلامية سالي عبد السلام أناقتها بارتداء قبعة كبيرة باللون الأسود، وتركت شعرها منسدل على كتفها.

ووضعت القليل من المكياج، واحتفلت سالي عبد السلام بزواجها منذ أسبوعين في أحد الفنادق الكبيرة في مصر، وقررت قضاء شهر العسل في دبي مع عريسها.

سالي عبدالسلام تكشف هوية عريسها

وكشفت سالي عبدالسلام، عن هوية زوجها بعد نشر الكثير من المعلومات المغلوطة حول عمله وهويته، ونشرت سالي عبدالسلام، صور من الحفل عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “الحمدلله الذى تتم بنعمته بالصالحات، ‎ما شاء الله اللهم بارك، لما يتقالى مصر كلها فرحنالك ده رزق، لما الناس دى كلها اللى بحبها تيجى ده رزق، كل واحد عمل شغله بحب فى الفرح ده رزق”.

وأضافت: “إن يتقالى قفلتى الجيزة كلها ومفيش مكان فى باركينج الأوتيل، الناس بتركن برا صف تالت عشان تجيلكوا ده رزق وإحنا آسفين، ‎طول عمرى كان نفسى اتجوز ظابط محترم وطيب وبيخدم الناس لله، ربنا رزقنى بظابط مهندس، مقدم مؤمن الباز، ابن عمدة الشرقية الحاج سالم حبيبى الله يسعده”.

فارق العمر بينها وبين زوجها

وتحدثت سالي عبد السلام عن زوجها قائلة: “صبرنا أنا ومؤمن ٣٦ سنة وهو صبر ٤ أيام أكتر، هو أكبر بـ ٤ أيام.. كل المعلومات اللى الاخوة الصحفيين كتبوها مش صح، لا رجل أعمال ولا خريج الـ AUC، الحمدلله حمداً كثيراً، وبرضه محدش هيصدق عرفنا بعض إزاى”.

وأضافت: “يا طيب يا جدع يا محترم يا خدوم يا ابن الحلال…بحبك فى الله يا طيب. ربنا يرزق الكل يا رب، إدعولنا محتاجين دعوات كتير أوي، جبرنا بخاطر الكل، يا رب اجبر بخاطرنا”.

حفل الزفاف

وحضر الحفل الإعلامي توفيق عكاشة وزوجته حياة الدرديري، والفنان محمد منير، كما حضرت ألبرت شفيق رئيس قطاع التلفزيون بالمتحدة، وإيهاب جلال المشرف العام على قناة الزمالك، وتوفيق عكاشة وحياة الدرديري، ومفيدة شيحة وسيمون، وريهام إبراهيم، ودينا كريم وشريف مدكور، ومحمد الدسوقي رشدي وحرمه ودعاء عامر، والفنان مجد القاسم، وميلاد أبي رعد، والدكتور أيمن رشوان، وأحمد سالم، وشيماء السباعي والفنانة ريم البارودي وإيناس علي.

وقام بعقد القران الشيخ خالد الجندي، بحضور عدد من صديقات سالي منهن الإعلاميات سهير جودة ومنى عبد الغني ومفيدة شيحة والفنانة سيمون.

وحرص على تهنئة الإعلامية سالي عبد السلام الكثير من نجوم المجتمع منهم الإعلامية مفيدة شيحة، حيث نشرت عددا من الصور التي تجمعهما خلال حفل الزفاف، عبر حسابها على انستجرام، وعلقت عليها قائلة: مبروك يا حياة قلبي، والله الفرحة مش سايعاني ومبسوطة أوي وفرحانة من قلبي عشان أنتي تستاهلي كل حاجة حلوة.. النهاردة أنا أخت العروسة.

فستان سالي عبدالسلام

وظهرت سالي عبد السلام في الحفل بإطلالتين من توقيع مصمم الأزياء العالمي نيكولاس جبران، اتسم التصميم الأول بالقماش اللامع بالكامل و بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

وجاء فستان سالي عبد السلام الثاني متميزا بأنه مصنوع من القماش الستان الذي حمل بعض التطريزات البسيطة واتسم بوجود شق من الجانب كشف عن ساقيها.

وعلق روّاد السوشيال ميديا على إطلالة الإعلامية المصرية في حفل زفافها قائلين:” الفساتين شبه بعض.”

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سالي عبد السلام، على تسريحة شعر من أنامل مصفف الشعر اللبناني ريتشارد، ووضعت لها خبيرة التجميل دينا راغب مكياجا ملفتا ومتناسقا مع ملامحها مما كشف عن جمالها.

من هي سالي عبدالسلام؟

وتعتبر سالى عبد السلام من المذيعات المعروفات على الساحة الإعلامية، حيث تمتلك شعبية كبيرة على السوشيال ميديا؛ بسبب خفة دمها وإطلالاتها المختلفة التي تظهر بها من وقت لآخر.

وتقدم سالى عبد السلام برنامج “حكاية كل عيد” مع خالد عليش على راديو “ميجا FM” بالتناوب مع المذيعين: “آية حسين وأمجد الشرقاوي”، “نيفين محمود وشريف مدكور”، “همسة إمام وإبراهيم فايق”، “دنيا صلاح عبد الله وحسام رضا”، “مارينا المصري ومحمد فهمى”، و”نيفين محمود وشريف نور الدين”.

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