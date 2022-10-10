شكرا لقرائتكم خبر عن دينا حايك بعد إصاباتها بسرطان الثدى: الأهم فى الحياة نرجع نوقف ونكمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من نجمات لبنان، على الدعاء بالشفاء للفنانة دينا حايك بعد الكشف عن إصابتها بسرطان الثدى، متمنين لها الشفاء العاجل، وكتبت نادين نسيب نجيم، قائلة: "سلامة قلبك وأتمنالك الشفاء العاجل وخليكي قوية وإيجابية لتتغلبي على المرض الله يحميكي ويكون معك"، وردت عليها دينا قائلة: "حبيبتي نادين الله يسلمك معك حق أهم شي الإنسان يضل إيجابي وما يضعف وأنت مرقتي بظروف صعبة وتخطيتيها بقوتك وإيمانك".

وقالت لها كارول سماحة: "حبيبتي دينا محبة الناس معِك، أنت قويّة وحلوة مثل الحياة اللي بتلبقلِك، إنشالله مرحلة صعبة ورح تقطع وكلنا ناطرينك ترجعيلنا بالسلامة"، ثم ردت عليها دينا قائلة: "حبيبتي كارول وأنت الحياة بتلبقلك ونجمة كبيرة منشوف حالنا فيها"، وكتبت نجوى كرم: "سلامة قلبك ربنا يشفيكى يارب".

كما كتبت دينا حايك، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "الحمدلله على كل شي، بالحياة بنعدى بكتير تجارب وصعوبات بس الإهم أنه نرجع نوقف ونكمل".





وعانت الفنانة دينا حايك، في شهر أغسطس 2020 من حالة حزن شديدة لرحيل والدها، وكتبت على تويتر، وقتها" يا عمري يا بابا انشالله تكون نفسك بالسما الله يرحمك يا كل الدنيا انت"، وظهور دينا حايك على السوشيال ميديا قليل ولكن بعد إعلان إصابتها بسرطان الثدى، حرصت الرد على كل رسائل متابعيها اللذين تمنوا لها الشفاء العاجل.

الفنانة دينا حايك تبلغ من العمر 40 عاما، اسمها الحقيقي كوليت بوجرجس، اشتهرت في العالم العربي بصوتها العذب ، وقدمت أغاني حققت نجاحا كبيرا من بينها: "سحر الغرام"، "ليه هنضيع"، "كتبتلك"، "تعا لقلبي"، "عم دوب"، "أم الدنيا مصر" وغيرها.