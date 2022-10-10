شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مهرجان الإسكندرية السينمائى وتوزيع الجوائز على الفائزين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم، فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في الدورة 38، والتي تحمل اسم الفنان الكبير محمود حميدة، ويشهد الختام حضور عدد كبير من الفنانين علي السجادة الحمراء وتوزيع الجوائز علي الفائزين.

وتتكون أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الدولية برئاسة المخرج خيرى بشارة، وعضوية كل من المخرج الفرنسى بريس كوفين، والمخرجة الإيطالية جوليانا جامبا، والمخرج ميروسلاف مانديتش، والفنان السورى أحمد الأحمد.

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة برئاسة الناقدة مايا بوجوجفيتش، وعضوية كل من، المخرجة هالة خليل، الفنانة التونسية شقرا رماح، المخرج والمؤلف الايطالى انريكو كيراسولو، والمخرجة اليونانية ماريا لافي.

وتنافس فى المسابقة الرسمية، نحو 14 فيلما من أكثر من 17 دولة هم، (حكاية من دمشق) سوريا - (بيروت هولدم) لبنان - (عائلة جنائزية) إيطاليا - (عصيان) تونس - (لوجر) اليونان - (عامود رئيسي) فرنسا، إيطاليا، سويسرا - (الكوكب) أسبانيا، الولايات المتحدة - (سافا) كرواتيا، صربيا، البوسنة والهرسك، سلوفينيا - (سولا) فرنسا، الجزائر - (المحادثة) كرواتيا - (السلعة) المغرب - (طنين العالم) اليونان - (المسافة بيننا) سلوفينيا - (القلعة البيضاء) البوسنة والهرسك، كندا