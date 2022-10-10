شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حياة محمد منير فى لقاء نادر بمناسبة عيد ميلاده.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الإثنين، عيد ميلاد الكينج محمد منير الذى قدم في مشواره الغنائى الكثير من النجاحات والأغانى التي تركت بصمة كبيرة مع جمهوره، وبهذه المناسبة ننشر مقطع فيديو نادرًا له وهو فى شبابه، وذلك خلال لقائه فى برنامج "حوار صريح جدًا " مع الإعلامية منى الحسينى.

وتحدث الكينج منير فى بداية اللقاء عن سبب كثرة سفره قائلاً: "أنا عندى 5 أخوات أمى ولدتهم كلهم فى البيت وأنا الوحيد اللى اتولدت فى مستشفى وبعملية وزى ما بيقولو المصريين ده سبب إنى مش بعرف اقعد فى مكان واحد لازم اتحرك كتير"، وتابع: "السفر حلو بيعلم ثقافة مش هتتعلمها فى المدارس واتعلمت منه إنى حبيت غنايا أكتر وحسيت بحبى لبلدى اكتر".

وأوضح حبه للسينما منذ صغره قائلاً "أنا غاوى سينما ومضيع فلوسى فيها لدرجة انى لما اخدت ثانوية عامة من أسوان كان المفروض أدخل جامعة أسيوط حسب التوزيع الجغرافى أنا هربت إلى القاهرة ودرست سينما وبعد كدة روحت المسرح".

وتابع حديثه عن أسعد لحظة فى حياته قائلاً: "اى لحظة بقابل فيها جمهورى فيها فرحة وجنون".