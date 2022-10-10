شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت أمين تشاهد بروفة مسرحية دنيا سمير غانم "أنستونا".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت الفنانة دنيا سمير غانم والمخرج خالد جلال النجمة ميرفت أمين لمشاهدة بروفة من مسرحية "أنستونا" التي سيتم افتتاحها قريبًا، حيث تسجل المسرحية التجربة الأولى لدنيا سمير غانم على حشبة المسرح، وهي تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال، حيث تعرض المسرحية بداية من يوم 20 أكتوبر المقبل.

وتجسد دنيا سمير غانم في المسرحية، دور مطربة من حارة شعبية تحلم بالشهرة، بينما يقوم بيومي فؤاد باكتشاف موهبتها وتمهيد طريق النجومية لها، الذى يجسد خلال دور مايسترو، وتضم المسرحية العديد من الاستعراضات، التى تغني خلالها دنيا عدة أغاني تتماشى مع سياق القصة الذى تعود فيها لزمن الإستعراضات الجميل، الاستعرضات من كلمات أيمن بهجت قمر وتلحين عمرو مصطفى.

الجدير بالذكر، أن الفنانة دنيا سمير غانم يعرض لها حاليا فيلم "تسليم أهالي "، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وبطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.

ويتناول الفيلم قصة حب بين بيومي فؤاد ودلال عبد العزيز وهما من عائلة واحدة وتكلل بالزواج ولكن سرعان ما تحمل ليلة زفافهما مفاجئة تغير من حياة ابن بيومي فؤاد "خليل" ويجسده هشام ماجد، وابنة دلال عبد العزيز "زاهية" وتجسدها دنيا سمير غانم.