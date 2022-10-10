"باشا مصر".. بيتر ميمي يهنئ أمير كرارة بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ المخرج بيتر ميمي، الفنان أمير كرارة بعيد ميلاده.

ونشر بيتر صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلق: "باشا مصر وكل سنة وأنت طيب وبخير ودايما جامد".

من ناحية أخرى شارك الفنان أمير كرارة في دراما رمضان الماضي بمسلسل "العائدون" الذي حقق نجاحا كبيرا.

والمسلسل بطولة: أمير كرارة، أمينة خليل، هاني رمزي، محمد ممدوح، أحمد الأحمد، ميدو عادل، محمد فراج، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

ويقدم الفان أمير كرارة برنامج "سهرانين"، الذي يُعرض على شاشة "on"، ويستضيف عدد من النجوم و المشاهير.