دويتو غنائي جديد يجمع حميد الشاعري مع هيثم نبيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان حميد الشاعري مقطع فيديو جديد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، ويظهر معه المطرب والملحن هيثم نبيل داخل استديو الصوت الخاص بحميد الشاعري.

وأعلن حميد خلال مقطع الفيديو، عن تجهيزه أغنية جديدة "دويتو" تجمعه مع هيثم نبيل، وهي أغنية تم صدورها أول مرة عام ١٩٨٣، ويعيد الكابو حميد الشاعري إنتاجها بشكل عصري جديد وتحمل إسم "عيون حريتي"، وهي من كلمات وألحان الموسيقار الليبي ناصر المزداوي وتوزيع حميد الشاعري.

وأبدى حميد الشاعري تحمسه لإعادة توزيع الأغنية، ومشاركة المطرب والملحن هيثم نبيل في غنائها، وذلك بعد طرحها أول مره منذ ما يقرب من ٤٠ عاما، فيما قال المطرب هيثم نبيل أنه سعيد بمشاركة حميد الشاعري في الغناء من خلال هذه الأغنية، ولاقى مقطع الفيديو إعجاب الجمهور، والذي طالب بسرعة الإنتهاء من الأغنية وطرحها في أقرب وقت.