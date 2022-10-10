تركي آل الشيخ يعلن عقد اجتماع هام لموسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إنه عقد اجتماعا هاما متعلقا بموسم الرياض.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "خلصت قبل شوي من اجتماع مهم لموسم الرياض، انتظرونا قريب".

موسم الرياض يعتبر من أهم الأحداث الفنية في الوطن العربي حاليا، ويضم العديد من الحفلات لكبار نجوم الغناء، كما يضم العروض المسرحية، والاحتفالات الفنية.

وانطلقت فعاليات موسم الرياض للمرة الأولى في أكتوبر 2019، بالعاصمة السعودية، وتحمل النسخة الثالثة من موسم الرياض هذا العام شعار "فوق الخيال".

وتنعقد فعاليات موسم الرياض في 14 منطقة منها: كومبات فيلد، بوليفارد رياض سيتي، العاذرية، نبض الرياض، قرية زمان.