اليوم.. حفل ختام فعاليات الدورة 38 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يقام مساء اليوم الإثنين، حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته ال ٣٨، والتي أقيمت في الفترة من ٥ - ١٠ أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن يقام حفل الختام في تمام الساعة الثامنة مساء بقاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الإسكندرية.

وافتتح مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته ال ٣٨، مساء الأربعاء الماضي، بحضور عدد كبير من الفنانين.

الدورة الـ 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، أقيمت في مكتبة الإسكندرية بحضور الفنان محمود حميدة الذي تحمل الدورة اسمه، بالإضافة إلى المكرمين، ومنهم النجمة اليونانية العالمية الكسيتس بروتوبسالتي، الفنانة الفرنسية ماريان بورجو، النجمة الارمنية المصرية الفرنسية الامريكية نورا ارمانى، الفنانة دنيا سمير غانم، المخرج محمد عبد العزيز، المخرج سعيد حامد، الإعلامي إمام عمر وعدد من الفنانين منهم سلوى محمد علي، محمود قابيل، سلوى خطاب وشيرين.

ويشارك فى هذه الدورة 29 دولة يمثلها 78 فيلما منها 11 فيلم عرض دولى أول، و10 أفلام عرض أول فى الشرق الأوسط، و12 فيلم عرض أول فى مصر.