بعد تصويره "العمدة" ما هو مصير فيلم محمد رمضان "ع الزيرو"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بدأ الفنان محمد رمضان، تصوير مشاهده في مسلسل "العمدة"، في محافظة الإسكندرية، بعد أيام من الجدل الذي أثاره الحفل الذي أعلن عن إقامته في أرينا جويل بمنطقة سيدي جابر، قبل أن يتم إلغائه بعد تدشين حملة عبر مواقع التواصل مناهضة للحفل تحت عنوان "غير مرحب بك في الإسكندرية".

ومع بداية تصوير "العمدة"، وإعلان الفنان محمد رمضان، عن عقده بروفات التحضير لتصوير فيلم بعنوان "مرزوق و إيتو"، كان السؤال عن موقف " ع الزيرو"، الفيلم الذي كان قد بدأ تصويره في أغسطس الماضي.

مصدر مقرب من الفنان محمد رمضان، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "تم إيقاف التصوير في فيلم (ع الزيرو)، مؤقتا بعد تصوير جزء كبير من العمل".

وتابع: "من المقرر العودة للتصوير، عقب إنتهاء الفنان محمد رمضان، والفنانة نيللي كريم، من تصوير المسلسلات المقرر عرضها في رمضان المقبل".

فيلم "ع الزيرو"، يشارك في بطولته النجمة نيللي كريم، وتقدم شخصية طبيبة الأطفال "مريم"، و جومانا مراد، و شريف دسوقي، و الطفل منذر مهران، ويؤدي شخصية " يوسف" إبن " حمزة دراجون"، وهي الشخصية التي يقدمها بطل الفيلم الفنان محمد رمضان،

الفيلم من تأليف مدحت العدل، إخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة العدل جروب، وتدور أحداثه حول مافيا تجارة الأعضاء.

مسلسل "العمدة"، يجمع الفنان محمد رمضان، للمرة الثالثة مع المخرج محمد سامي، إذ قدم معه من قبل مسلسلات " الأسطورة"، و"البرنس"، ويشارك في بطولة العمل، زينة، مى كساب، إيمان العاصى، منه فضالى، هيدى كرم، أحمد داش، هالة صدقى، طارق النهرى، مجدى بدر، و عصام السقا ، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، ويشاركه كتابة العمل السيناريست مهاب طارق، وإنتاج محمد السعدى.