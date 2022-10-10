أحمد رزق يحتفل بعيد ميلاد نجله "يحيى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

احتفل الفنان أحمد رزق بعيد ميلاد نجله يحيى، ونشر صورا له عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلق أحمد رزق: "كل سنة وإنت طيب وناجح وحبيبي، ربنا يخليك ليا وأشوفك أحسن واحد في الدنيا، بحبك يا يويو".

من ناحية أخرى شارك الفنان أحمد رزق في بطولة فيلم "200 جنيه" الذي عرض بالسينمات العام الماضي.

وشارك في الفيلم كوكبة من النجوم أبرزهم: إسعاد يونس، ليلى علوي، أحمد السقا، هاني رمزي، أحمد آدم، خالد الصاوي، دينا فؤاد، محمود حافظ، مي سليم، خالد الصاوي، أحمد صلاح السعدني، ملك قورة، ومن تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين.