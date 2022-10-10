“كنت أعرف أن هذا سيحدث” .. تعليق شاكيرا على فيديو لرجل يدهس قلب بحذائه

كتب امير فتحي في الاثنين 10 أكتوبر 2022 12:54 مساءً - شاركت النجمة الكولومبية شاكيرا متابعيها عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” بمقطع فيديو أثارت من خلاله حالة من الجدل بين المتابعين .

حيث ظهر في الفيديو رجل يدوس على قلب بشري بحذائه، وعلقت شاكيرا على ذلك قائلة: “لم أقل شيئًا أبدًا ولكن الأمر مؤلم .. كنت أعرف أن هذا سيحدث” .

وتكهن المتابعون بأن المقصود من هذا الفيديو هو حبيبها السابق جيرارد بيكيه لاعب نادي برشلونة الأسباني وذلك بعد إعلان انفصالهما بسبب خيانته لها .

فيما اعتبر آخرون أن شاكيرا تحضر لأغنية جديدة وهذا الفيديو هو مقطع من الكليب وتعليقها هو من كلمات الأغنية .