كتب امير فتحي في الاثنين 10 أكتوبر 2022 12:54 مساءً - شاركت النجمة الكولومبية شاكيرا متابعيها عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” بمقطع فيديو أثارت من خلاله حالة من الجدل بين المتابعين .
حيث ظهر في الفيديو رجل يدوس على قلب بشري بحذائه، وعلقت شاكيرا على ذلك قائلة: “لم أقل شيئًا أبدًا ولكن الأمر مؤلم .. كنت أعرف أن هذا سيحدث” .
وتكهن المتابعون بأن المقصود من هذا الفيديو هو حبيبها السابق جيرارد بيكيه لاعب نادي برشلونة الأسباني وذلك بعد إعلان انفصالهما بسبب خيانته لها .
فيما اعتبر آخرون أن شاكيرا تحضر لأغنية جديدة وهذا الفيديو هو مقطع من الكليب وتعليقها هو من كلمات الأغنية .
كانت هذه تفاصيل خبر “كنت أعرف أن هذا سيحدث” .. تعليق شاكيرا على فيديو لرجل يدهس قلب بحذائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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