شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير وصلاح عبد الله فى كواليس مسلسل "إيجار قديم".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم شريف منير تصوير مشاهد مسلسله الجديد "ايجار قديم" على قدم وساق تمهيداً لعرضه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث انتهى من ثلث أحداث العمل على مدار الـ 5 أسابيع الماضية، وكشف شريف منير عن صور من الكواليس تجمعه بالفنان صلاح عبد الله، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام معلقاً عليها: "قريباً جداً".

مسلسل "إيجار قديم" بطولة شريف منير، فيدرا، محمد الشرنوبي، صلاح عبدالله، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داود، وأسامة عبد الله وتأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكرى، ومقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية قريباً، ويقدم العمل دراما اجتماعية بإلقاء الضوء على قضايا اجتماعية من خلال حكايات إنسانية تحدث في عمارة سكنية يسكنها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم.

وينتظر شريف منير عرض فيلم الجديد "السرب" الذى يشارك في بطولته ويعد من أضخم الأعمال السينمائية فى السنوات الأخيرة لاسيما وأنه يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، ويقدم عدد من الشخصيات الوطنية التي ساهمت في هذه الملحمة الاستثنائية، وبطولة أحمد السقا في بطولته دياب، نيللي كريم، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم وآخرين، ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

يذكر أن شريف منير قدم آخر أعماله مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة العام الماضى، وشارك فى بطولته لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.



شريف منير وصلاح عبد الله فى كواليس ايجار قديم



شريف منير وصلاح عبد الله