شكرا لقرائتكم خبر عن "أسمهان" و"نابليون والمحروسة" أبرز أعمال شوقى الماجرى فى ذكرى وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الاثنين 10 أكتوبر، ذكرى وفاة المخرج التونسي شوقي الماجري الذي رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم عام 2019 عن عمر يناهز 58 عاما، تاركاً عدداً من الأعمال المهمة التى جعلته واحداً من أبرز مخرجى الدراما التليفزيونية، ومن أشهرها "نابليون والمحروسة" و"عمر الخيام" و"أسمهان" و"أبناء الرشيد" و"حلاوة روح" و"هدوء نسبي" و"مملكة النمل".

تزوج المخرج شوقى الماجرى من الفنانة الأردنية صبا مبارك، ولكن زيجتهما لم تستمر طويلا، وتم الانفصال بعدما أنجبا ابنهما (عمار)، الذي ولد فى مارس عام 2004.

للمخرج شوقي الماجري 14 عملا فنيا، أكثرها من الدراما، وأبرز هذه الأعمال مسلسل "أسمهان" الذي جسد حياة الممثلة الراحلة، وأدت بطولته الفنانة السورية سلاف فواخرجي عام 2008.

في 2001 أخرج مسلسل "الأرواح المهاجرة" المقتبس عن رواية بيت الأرواح للكاتبة العالمية إيزابيل أليندي، فيما كان عام 2002 غنيًّا بالأعمال للمخرج التونسي، حيث قام بإخراج المسلسل التاريخي "عمر الخيام" الذي نال عنه عمله إعجاب الجمهور والنقاد والعمل من كتابة غسان جباعي، كما عمل على مسلسل "تاج من شوك" وهو عملٌ درامي تاريخي من تأليف وحوار رياض عصمت، وفي نفس العام قام بإخراج مسلسل "الاجتياح" والعمل من سيناريو وحوار رياض سيف، كما حقق جائزة إيمي العالمية عن فئة المسلسلات الطويلة.

عاد المخرج في عام 2006 للعمل على مسلسل "أبناء الرشيد" الذي نال أيضًا إعجاب النقاد، ونال المسلسل الجائزة الذهبية في مجال الدراما التاريخية في مهرجان القاهرة العربي 2006، والعمل من كتابة وسيناريو غسان زكريا وغازي الذيبة. وبعد عامين قام بإخراج المسلسل التاريخي "أبو جعفر المنصور" الذي يروي فترة حكم الخليفة العباسي، وهو من كتابة محمد البطوش، كما عمل على مسلسل "أسمهان" الذي يسرد قصة حياة الفنانة الراحلة، وقد حقق العمل كل النجاح وهو من مساهمة أربعة كتاب.

خلال عام 2009 قام بإخراج مسلسل "هدوء نسبي" الذي عُرض خلال شهر رمضان، وهو من تأليف خالد خليفة، وبعد عامين قام بإخراج مسلسل "توق" وهو عن رواية للأمير بدر بن عبدالمحسن، وقد حقق العمل ضجةً وشهرةً واسعتين.

فى عام 2012 قام بإخراج مسلسل "نابليون والمحروسة" الذي يحاكي الحياة السياسية والاجتماعية خلال الحملة الفرنسية على مصر، والعمل عُرض خلال شهر رمضان وهو من كتابة عزة شبلي. وفي نفس العام قدم أول عملٍ سينمائي بعنوان "مملكة النمل" والذي ساعد بتأليفه رفقة خالد طريفي، والعمل يروي معاناة الشعب الفلسطيني وحياتهم تحت الأرض وبالسراديب، كما يحاكي قصة ثلاثة أجيالٍ من الفلسطينيين الذين يُقاومون، ولكل جيلٍ طريقته، وبصورةٍ تجمع ما بين إبداع خيال شوقي الماجري والواقع المر.