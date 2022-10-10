شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تحيى حفلا على مسرح الأرينا بالكويت.. 29 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة شيرين عبد الوهاب حفلاً غنائيًا بدولة الكويت على مسرح الأرينا يوم السبت الموافق 29 أكتوبر الجاري وتقدم فيها باقة من أغانيها المميزة مثل جرح تانى، آه ياليل، القماص، تاج راسك، جامدة، بص بقى، وغيرها مكن الأغانى القديمة والحديثة.

قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب، إن نشأتها مصرية جدًا، والبلد أخرجت فنانين كثر وعلماء، متابعة: مصر بها خير وأشياء كثيرة جيدة، وأنا من ضمن خيرات مصر.

وأضافت الفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال برنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى: تشرفت أنى غنيت أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأمام كل الكوادر الموجودة، فشرف كبير أن أشارك في حدث عظيم وشئ عظيم أن أرى الرئيس السيسى، وشعرت بالسعادة.

وتابعت الفنانة شيرين عبد الوهاب: الرئيس السيسى دائما يكون سعيد بالسلام الجمهورى الذى أقوم به، والحمد لله اننى أرى استحسان من الرئيس السيسى وكل القائمين على احتفالية أكتوبر فهم عظماء رجعوا بلدنا تانى بشرف وكرامة، فهذا احتفال كل البلاد العربية تفتخر به.

وقالت الفنانة شيرين عبد الوهاب: نشرت أمس أغنية جديدة، وهى تجربة جديدة علي والجمهور سعد كثيرا بهذا اللون من الغناء، وعمرو مصطفى هو من لحنها، وأمير طعيمة كتبها، فعملت مع مجموعة محترمة فنانين كبار، وكملت بهم، فأم كلثوم لم تكن أم كلثوم إلا بمساعدة كل كم حولها من شعراء وملحنين، وأى فنان لا يكتمل نجاحه إلا بالعناصر التي تكمله من شعراء وملحنين وموزعين.