شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب السعودى محمد عبده يحيى حفلا غنائيا بالبحرين يوم 4 نوفمير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى فنان العرب المطرب السعودى محمد عبده حفلا غنائيا، يوم 4 نوفمبر المقبل بدولة البحرين، يقدم فيه باقة مميزة من أغانية القديمة والجديدة منها الأماكن، يا مركب، ابعاد انتم ،سربت ليل الهوى، صوتك ينادينى، مذهلة، أنا حبيبى وغيرها من الأغانى.

وكان المطرب محمد عبده أحيا مؤخرا حفلا غنائيا بمدينة الإحساء بالمملكة العربية السعودية ، كما احيا المطرب محمد عبده حفل داخل دولة الامارات العربية، وتحديداً فى العاصمة الاماراتية ابو ظبى، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للموسيقى داخل الاتحاد أرينا،

وكان قد طرح الفنان محمد عبده ألبومه الأخير "يا عافية قومى"، من ألحان الموسيقار طلال والذى يضم 11 أغنية منها وين الدليل، يا غافية قومي، أستطيع، تضحك معى، أنا من أكون، أحلى خبر، يا غافية قومى تساوت، مريت.

يذكر أن محمد عبده بدأ مسيرته الفنية عام 1961، واستطاع أن يبهر العالم بأدائه المذهل حتى أصبح واحد من مطربى الصف الأول فى الوطن العربى، ومن أبرز وأهم أغنياته التى يعشقها جمهوره "الأماكن" و"مذهلة" و"رماد المصابيح" و"القرار" و"ضى عينى" و"يا دارنا" و"شبه الريح" و"بنت النور"، وغيرها.