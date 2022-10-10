شكرا لقرائتكم خبر عن الموزع الموسيقى أحمد عادل: تشرفت بالعمل ضمن كتيبة أوبريت "لمتنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد نجاح أوبريت "لمتنا" بعد إذاعته خلال الندوة التثقيفية الـ 36 للقوات المسلحة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل الاحتفالات بالذكرى الـ49 لنصر أكتوبر المجيد، أعرب الموزع الموسيقى أحمد عادل عن سعادته بقيامه بتوزيع الأوبريت الوطنى "لمتنا" وقال لـ"الخليج 365": أننى أفتخر بأننى واحد من ضمن كتيبة العمل في هذا الأوبريت الوطنى الذى أعتبره نقطة ناصعة في تاريخى الموسيقى تنضم إلى الأعمال الوطنية التي قمدمتها من قبل مثل "تسلم الأيادى".

وأضاف عادل أن هذا الأوبريت كان مجهدا لأنه يضم عددا كبيرا من المطربين الكبار ولكن خبرتهم الفنية سهلت الطريق والوصول إلى الغاية المطلوبة واختتم كلامة بتوجيه الشكر لكل من شارك في هذا العمل الوطنى بالإضافة إلى كل من رشحه للمشاركة في هذا الأوبريت.



ابطال الاوبريت