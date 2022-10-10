بفستان قصير.. إلهام شاهين تنشر صور من رحلتها لـ روما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورًا لها خلال زيارتها إلى العاصمة الإيطالية روما، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك".

وظهرت شاهين في الصور مرتدية فستانًا قصيرا، وعلقت على الصور قائلة: "روما".

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين كُرمت في "مهرجان القاهرة للدراما" الذي أقيم برئاسة الفنان الكبير الدكتور يحيى الفخراني، الرئيس التنفيذي للمهرجان، لتقييم الموسم السنوي للدراما المصرية خلال شهر رمضان الماضي، بحضور نخبة كبيرة من ألمع نجوم الدراما المصرية.

وأعرب الدكتور يحيى الفخراني الرئيس التنفيذي للمهرجان، في بيان صحفي عن سعادته بإقامة هذا الحدث الضخم، الذي يهدف إلى إثراء المجال الفني، خاصة الإنتاج الدرامي، ويسعى إلى تشجيع كافة المواهب المتميزة بما يخدم الصناعة ككل، تحت إشراف نخبة من النقاد المتخصصين في كافة المجالات المرتبطة بصناعة الدراما، وتكريم الفنانين المتميزين، والاحتفاء بالمواهب التي استطاعت إثبات نفسها على الشاشة، ونالت إعجاب الجمهور.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين مسلسل "بطلوع الروح"، الذي عُرض رمضان الماضي 2022.

مسلسل "بطلوع الروح" بطولة إلهام شاهين، أحمد السعدني، محمد حاتم، أحمد حلاوة وأيمن عزب وديامان بو عبود وعادل كرم وآخرين، ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.