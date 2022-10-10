هبة مجدي بـ "عباءة" في أحدث جلسة تصوير (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت هبة في الصورة وسط الطبيعة، مرتدية "عباءة"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

يذكر أن هبة مجدي شاركت في دراما رمضان 2022 بمسلسل "المداح - أسطورة الوادي".

المسلسل بطولة حمادة هلال، وهبة مجدي، وسهر الصايغ، وأحمد بدير، وخالد سرحان، وأحمد عبدالعزيز، وكمال أبو رية، ودنيا عبدالعزيز، وحنان سليمان وغيرهم، ومن تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.