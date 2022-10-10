شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عبد الجابر: أقدم موسيقى حديثة وجذابة للأطفال فى "رحلة سعيدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الموزع الموسيقى طارق عبدالجابر في وضع الموسيقى التصويرية والأغنيات الخاصة ببرنامج الأطفال الجديد رحلة سعيدة الذى مقررًا له العرض عبر فضائية cbc يومي الجمعة والسبت والذى تقدمه الإعلامية زهرة رامي والكاتبة سماح أبو بكر.

طارق عبدالجابر قال في تصريحات صحفية إن هدفه الرئيسي أثناء وضع الموسيقى التصويرية للبرنامج والأغنيات المذاعة في حلقاته هو تقديم موسيقى جديدة للأطفال حديثة موردن تواكب العصر الذى نعيشه، وشدد على أن تكون الموسيقى مساعد رئيسي في فهم المادة المقدمة في الحلقات لكي يستعيبها الأطفال، مقدمًا الشكر لزملائه في صناعة الأغنيات وهما الشاعر هاني عبدالكريم والملحن شادي حسن.

كما أعرب عبدالجابر عن تعاونه الأخير مع الفنان الكبير حسين الجسمي في ألبومه الديني الجديد "تراتيل الضياء" حيث شارك في توزيع انشودتين وهما "يا كاملا في الخلق" و"ضوء وضوء"من أشعار الدكتور محمد عبدالله سعيد.