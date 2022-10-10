الكشف عن اصابة فنانة لبنانية شهيرة بسرطان الثدي في مرحلة

كتب امير فتحي في الاثنين 10 أكتوبر 2022 02:43 صباحاً - كشف إعلاميون لبنانيون يوم الأحد، إصابة مواطنتهم الفنانة دينا حايك بسرطان الثدي منذ حوالي ستة أشهر.

وفي الفترة الأخيرة غابت دينا حايك عن الأنظار، ما أثار الريبة لدى جمهورها في الوطن العربي، حتى إعلان إصابتها بالمرض اليوم.

ونشر الصحفي اللبناني إيلي مرعب، صورة للفنانة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وعلق عليها قائلا: “النجمة ‎دينا حايك مصابة بمرض سرطان الثدي بمرحلة متقدمة، الله يشفيها ويعطيها الصحة وترجع لجمهورها بخير وسلامة”.

كما نشرت الاعلامية نضال الاحمدية مجموعة من الصور للفنانة دينا حايك وهي على سرير المرض من داخل المستشفى، مؤكدة أن حايك مصابة بسرطان الثدي من المرحلة الثالثة منذ 6 أشهر تقريبًا، لكنها لم تعلن عنه.

وأشارت المجلة إلى أن الفنانة اللبنانية كانت ذاهبة إلى طبيبتها الخاصة لإجراء الفحص الدوري، لتكتشف بعدها إصابتها بسرطان الثدي في درجة متقدمة.

وبعد انتشار الخبر وتمني الكثيرين الشفاء العاجل لها تفاعلت دينا حايك عبر حسابها على تويتر مع بعض هذه التغريدات حيث ردت على الاعلامية يمنى شري كاتبة: “حبيبتي يمنى المحبة الراقية الحمدلله على كل شي، بالحياة منمرق بكتير تجارب وصعوبات بس الاهم انوا نرجع نوقف ونكمل”