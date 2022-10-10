عايض يوسف يتعرض للتنمر بعد غنائه “مذهلة”.. ومحمد عبده يدافع عنه: “لا ترجم الى الشجرة المثمرة”.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 10 أكتوبر 2022 02:43 صباحاً - تعرض الفنان السعودي الشاب، عايض يوسف، لانتقادات كثيرة بعد أدائه لأغنية مذهلة، أثناء مشاركته في أمسية للشاعر السعودي عبدالرحمن بن مساعد على مسرح أبو بكر سالم أمام صاحب الاغنية الفنان الكبير محمد عبده.

غير ان الفنان محمد عبده دافع خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تويتر عن يوسف قائلا:”حبيبي عايض أحسنت أحسنت.. حقيقي كنت رائع.. صوتك سليم.. أدائك سليم.. إحساسك جميل”.

وأضاف : ولا يهمك.. لا تريهم إلا الشجرة المثمرة.. سوف تعلم في وقتك وجيلك.. وتصبح من الفنانين الكبار.. أنت الآن كبير وستكبر أكثر “.

بدوره أعاد عايض يوسف نشر الفيديو وعلق كاتبا: “أستاذي العظيم وأستاذ كل الأجيال وفخر الفن العربي والسعودي أعلم علم اليقين أنك الفنان الأشمل والأعظم في فننا والآن اعلم ان انسانيتك وكرم أخلاقك يوازي ويفوق عظمة فنك التي لا يفوقها شيئ.. طوقت عنقي بفضل لا يمكن نسيانه.. ذكرك لاسمي يكفيني فمابالك بإشادة منك”.