“أنا عايز كلب جيبولي كلب”.. رامي امام يكشف ماذا طلب منه عادل امام مؤخرا!.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 10 أكتوبر 2022 02:43 صباحاً - تحدث المخرج المصري رامي إمام، عن الشائعات التي تلاحق صحة والده الفنان الكبير عادل إمام مؤكدا أنه يعيش بحرية كبيرة في الفترة الأخيرة وسط أهله وأسرته، لدرجة أنه طلب منه شراء كلب له وهو ما تم بالفعل.

وقال رامي إمام، في لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية” عن سبب تقديم والده اي اعمال جديدة في الفترة الاخيرة “وصل لمرحلة يقول انا عملت كل حاجة في الدنيا حاعمل ايه ثاني”.

وتابع “من حوالي شهرين قلي انا نفسي يبقى عندي كلب انا بقالي زمان جدا عايز كلب ما تجيبولي كلب قلت له حاضر وجبنا له كلب صغير جدا وقاعد يلعب معاه”.

واضاف “والدي ما شافناش في حياته كثير وامي شالت مسؤولية كبيرة جدا جدا فمن حقه انه يقول انا قاعد شوية”.